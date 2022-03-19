РИАМО - 19 мар. В столице мотогруппы спасателей начали дополнительную подготовку перед новым мотосезоном. В составе пожарно-спасательного гарнизона города – 11 расчетов на 22 пожарно-спасательных мотоциклах, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Мотогруппы могут первыми приезжать на место происшествия и оперативно оказывать помощь пострадавшим до приезда основных подразделений.

Тренировки перед новым сезоном проходят 2 раза в неделю. Спасатели изучают теорию вождения и посещают практические занятия, в ходе которых управляют мотоциклом в условиях плотного транспортного потока и в жилых районах.

Спасатели также повышают навыки проведения аварийно-спасательных работ и оказания медицинской помощи. После прохождения подготовки будет организован экзамен.

В 2021 году мотогруппы спасателей выполнили свыше 2 тыс. выездов. Маршруты ежедневного патрулирования проходят по основным магистралям, охватывают лесопарковые территории, общественные пространства, зоны отдыха во всех административных округах.