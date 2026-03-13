США разрешили продажу нефти из РФ, погруженной на суда до 12 марта

США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда с 12 марта, сообщает RT .

«Управление… выдает связанную с Россией генеральную лицензию… „разрешающую поставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на суда, начиная с 12 марта 2026 года“, — сообщается на сайте управления по контролю за иностранными активами OFAC.

Ранее американист Артур Демчук сообщил, что президент США Дональд Трамп может временно снять санкции с нефтяного сектора России, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране.

Боевые действия на Ближнем Востоке и остановка судоходства по Ормузскому проливу, через который проходит около 20% мировой нефти, спровоцировали рост котировок. В США это уже привело к подорожанию бензина.

