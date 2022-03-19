РИАМО - 19 мар. Немецкая компания Bosch сообщила о приостановлении поставки запчастей на территорию России и производство в стране из-за событий на Украине, в фирме проверяют возможное использование деталей для военных нужд. Об этом сообщает РИА Новости.

На этой неделе в Bosch опровергли обвинение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в поставке фирмой комплектующих для машин пехоты РФ. Компания заявила, что указанные детали не были частью собственного производства Bosch.

«Конечно, мы соблюдаем все предыдущие и будущие юридические и законные требования, включая санкции», — процитировало заявления Bosch немецкое dpa.

Немецкая компания имеет несколько офисов в стране. Кроме деталей для автопромышленности, она производит бытовую технику, электроинструменты и т. д.