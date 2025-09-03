Россия обозначила условия для мира с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью индонезийской газете Kompas сформулировал условия, необходимые для достижения прочного мира с Украиной, сообщает ТАСС .

Глава российского МИД заявил, что фундаментом урегулирования должно стать международное признание новых территориальных реалий — вхождения в состав России Крыма, Донбасса и территорий Новороссии.

Ключевым элементом урегулирования Лавров назвал устранение глубинных причин конфликта, прежде всего — прекращение расширения НАТО на восток и отказ от попыток включения Украины в альянс. Министр подчеркнул необходимость возвращения к первоначальному статусу Украины как нейтрального, внеблокового и безъядерного государства, как это было закреплено в Декларации о независимости 1990 года.

Отдельное внимание глава дипломатии уделил вопросу защиты прав человека, указав на систематическое ущемление прав русскоязычного населения в сфере языка, культуры и традиций. Эти условия, по словам Лаврова, составляют единый комплекс мер, без которого невозможно достижение устойчивого политического урегулирования.