Си Цзиньпин обратился с благодарностью к ветеранам Второй мировой войны

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин обратился с благодарностью к ветеранам Второй мировой войны в своей речи на военном параде в столице Китая, сообщает ТАСС .

Церемония началась с серии из восьмидесяти артиллерийских залпов, каждый из которых олицетворял собой очередной год, миновавший с момента окончания глобального конфликта.

Открывали торжественное мероприятие военнослужащие почетного караула, ступившие первыми на знаменитую площадь Тяньаньмэнь.

Здесь собрались около пятидесяти тысяч гостей, заполнивших трибуны и готовых стать свидетелями семидесятиминутного шоу, включающего демонстрацию авиации, прохождение солдатских подразделений и показ новейшей военной техники, среди которой были представлены гиперзвуковые ракеты, дроны и бронированные машины.