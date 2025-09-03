Суд США ограничил монополию Google

Федеральный суд США вынес решение по антимонопольному делу против Google, признав компанию виновной в подавлении конкуренции на рынке поисковых систем. сообщает «КоммерсантЪ».

Судья Амит Мета запретил технологическому гиганту заключать эксклюзивные соглашения о поиске и обязал в течение шести лет предоставить доступ к своим данным ключевым конкурентам, включая Microsoft, DuckDuckGo и AI-стартапам OpenAI и Perplexity. Это решение создает прецедент для демонополизации цифровых рынков и открывает новые возможности для развития поисковых технологий на основе искусственного интеллекта.

При этом Google удалось избежать наиболее радикальных мер — суд отклонил требование Министерства юстиции о принудительной продаже браузера Chrome и мобильной платформы Android. Также было признано законным стратегическое партнерство с Apple, предусматривающее выплаты свыше $20 млрд ежегодно за статус поисковика по умолчанию в продуктах Cupertino.

Рынок воспринял вердикт позитивно: акции Alphabet выросли на 8,7%, а Apple — на 4,3%, что отражает уверенность инвесторов в сохранении прибыльных бизнес-моделей двух компаний. Аналитики отмечают, что решение создает условия для укрепления партнерства в сфере ИИ, где Google с ее моделью Gemini и Apple с интеграцией ChatGPT могут сформировать новые технологические альянсы.