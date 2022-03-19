РИАМО - 19 мар. Надвижка пролета эстакады через Курское направление Московской железной дороги (МЖД) готова на четверть. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В рамках строительства участка Московского скоростного диаметра от улицы Грайвороновской до улицы Шоссейной на 25% выполнена надвижка пролета эстакады через Курское направление МЖД», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заместителя мэра, надвижка над действующей железной дорогой, где, в частности, курсируют электрички МЦД-2, производилась в ночные технологические окна.

«К настоящему времени над железнодорожными путями надвинуты 128 метров металлоконструкций будущей эстакады, которая соединит Грайвороновскую улицу с Шоссейной. Общая длина эстакады основного хода составляет более полутора километров», – уточнил Андрей Бочкарев.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» (группа компаний «Мосинжпроект» – генеральный подрядчик и генеральный проектировщик ряда участков трассы) Юрий Кравцов, общая длина эстакады основного хода составляет более 1,5 км, уже возведены 42 из 44 опор, протяженность пролета над железной дорогой – 276 метров.

«Всего на этом участке Московского скоростного диаметра строятся пять эстакад. Его общая готовность оценивается в 28%, параллельно со строительством эстакады основного хода идет сооружение двух эстакад левоповоротных съездов, готовы все опоры, также ведется монтаж пролетных строений», – добавил Юрий Кравцов.

Он также отметил, что продолжается строительство эстакад заезда с Волгоградского проспекта и съезда с основного хода южной части Московского скоростного диаметра (ЮВХ) при движении в сторону Рязанского проспекта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под названием «Московский скоростной диаметр». Готовность скоростной магистрали оценивается в 62%.

«Для миллионов автолюбителей создание Московского скоростного диаметра будет означать новую транспортную реальность — более быстрые и комфортные поездки из одной части города до другой. Через весь город, минуя центр, можно будет проехать без единого светофора за 40 мин», – написал Сергей Собянин в своем блоге.