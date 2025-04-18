Радости любви: врач рассказала о влиянии «Виагры» на женщин

Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог центра «Линия жизни» Елизавета Крупнова заявила, что препарат «Виагра», неизменно пользующийся популярностью у мужчин, в некоторых случаях может быть полезен и для сексуальной жизни у женщин: например, в период менопаузы или при сексуальной дисфункции, сообщает Газета.ru .

«Но нужно понимать: универсального эффекта нет. У кого-то может действительно усилиться чувствительность, а у кого-то не будет никаких изменений. Повышение притока крови к области малого таза может способствовать лучшему увлажнению, притоку крови к клитору и, как следствие, более выраженному возбуждению. Но оргазм — это не только физиология», — уточнила доктор.

По ее словам, на получение удовольствия у женщин влияет общее эмоциональное состояние, гормональный фон и индивидуальные психосексуальные особенности.

Обычно женщины принимают «Виагру» без специальных показаний врача. Однако препарат может быть и опасен: в некоторых случаях он вызывает головную боль, покраснения кожи и скачки давления.