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Российские подразделения взяли под контроль Валентиновку в ДНР

Российские военные ежедневно продвигаются в зоне проведения специальной военной операции. В ходе слаженных действий бойцы ВС РФ освободили от присутствия ВСУ населенный пункт Валентиновка в Донецкой Народной Республике, сообщает пресс-служба Минобороны РФ .

В освобождении Валентиновки участвовали подразделения «Южной» группировки войск. Слаженные действия военных привели к полному вытеснению противника из населенного пункта. Теперь Валентиновка находится под контролем России.

Накануне российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР — Преображенку. Установить контроль над этим селом удалось благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Луганская Народная Республика и Донецкая Народная Республика — неотъемлемая часть России.