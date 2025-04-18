Тренер спортсменов Подмосковья возглавил сборную России по плаванию

Кандидатуру Андрея Шишина утвердили в Федерации водных видов спорта России. Напомним, что к назначению на эту должность его рекомендовали в январе 2025 года.

Андрей Шишин входит в состав сборной команды России в качестве тренера с 2010 года, а с 2024 года занимал позицию старшего тренера. В 2023 году он был также назначен старшим тренером юниорской сборной команды России.

Именно Андрей Шишин занимался подготовкой единственного за последние 25 лет олимпийского чемпиона по плаванию в составе команды России Евгения Рылова, а также серебряного призера Олимпийских игр в Токио Ивана Гирева. Отметим, что оба спортсмена представляют Московскую область.

«Сейчас ближайшая задача подвести сборную команду России по плаванию к чемпионату мира в боевой готовности. Данный чемпионат будет являться отправной точкой при подготовке к 34-м Олимпийским играм 2028 года. Сегодня в рамках чемпионата России в Казани ждем на водных дорожках сильнейших пловцов Московской области. Свою коронную дистанцию 200 метров на спине поплывет Евгений Рылов. Иван Гирев будет бороться за лицензию на чемпионат мира на дистанции 100 метров вольным стилем. Виктория Таранникова, которая уже получила лицензию на первенство мира, поплывет свою основную дистанцию 200 метров брассом», — рассказал о планах пресс-службе подмосковного минспорта Андрей Шишин.

Ранее сборную России по плаванию возглавлял Сергей Чепик, который занимал должность главного тренера с 2018 года. Под его руководством команда успешно выступила на Олимпийских играх в Токио, а также на чемпионатах мира и Европы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.