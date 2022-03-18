РИАМО - 18 мар. По территории авиаремонтного завода, расположенного около Львова, военные России нанесли удар, сообщает Федеральное агентство новостей.

Огонь был осуществлен с помощью высокоточного оружия. Российским военным удалось уничтожить склады боеприпасов и стоянку с боевыми самолетами.

Вооруженные силы России уже успели освободить Херсон и часть населенных пунктов в Запорожской области. Также под контролем ВС России находятся Мариуполь и Харьков.

Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля. О ее начале объявил президент России Владимир Путин.