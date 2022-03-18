РИАМО - 18 мар. Российская компания «Яндекс» рассматривает возможность продажи своих сервисов «Дзен» и «Новости», сообщает ТАСС.

В компании заявили, что сейчас руководство «Яндекса» рассматривает различные стратегические варианты. Одним из решений может стать продажа сервисов.

Ранее о подготовке продажи «Новостей» и «Дзена» заявил РБК. Компания планирует сфокусироваться на развитии своих системы поиска и технологий.

Сообщалось, что наиболее вероятным покупателем сервисов является холдинг VK. Переговоры начались еще в конце 2021 года.