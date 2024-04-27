Посольство РФ: заявления главы ВС Британии граничат с оправданием терроризма

Заявления адмирала Тони Радакина, который является начальником штаба обороны британских ВС, об увеличении числа ударов вглубь России граничат с оправданием терроризма, заявили в посольстве РФ в Лондоне, пишет ТАСС .

В сообщении сказано, что такой прогноз был дан после анонса очередного транша военной помощи Украине со стороны Великобритании. В нем также значатся и ракеты Storm Shadow.

«Слова высокопоставленного военного будут восприняты киевским режимом как „зеленый свет“ на дальнейшую эскалацию конфликта с использованием передаваемых западниками средств. Грань между подобными провокационными выпадами и оправданием терроризма весьма тонка, а порой почти неуловима», — указали в посольстве.

Лондон, по словам дипломатов, и до этого «не замечал» множества украинских атак по городам в России, а теперь его «преступные подопечные» получают дополнительную подпитку оружием.

В дипведомстве отмечают, что за высказываниями Лондона и его союзников прослеживается намерение затянуть и нарастить интенсивность конфликта. На этом фоне лицемерно звучат призывы к странам «глобального Юга» конструктивно взаимодействовать в деле установления «справедливого мира».