Украинское командование отозвало американские танки Abrams с «передка» на фоне падения акций их производителей на рынке, заявил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости .

Боевая техника, по его словам, начала сложнее продаваться, так как танки оказались уязвимыми и легковоспламеняемыми.

«Резко упали акции производителей танков Abrams. Тяжело потом продавать технику, которая настолько уязвима и так легко подбивается нашими воинами и горит, хотя была разрекламирована как непобедимая и непоражаемая. Здесь ничего личного, просто бизнес, просто маркетинг», — пояснил Рогов.

Сам прецедент, по его словам, стал хорошим примером начала формирования санитарной зоны и отведения оружия Запада от российских границ.

Associated Press ранее, ссылаясь на свои источники в Пентагоне, писала, что ВСУ отвели Abrams из зоны боев, так как они плохо держатся против российских БПЛА. То же самое позже подтвердил и депутат Рады Максим Бужанский.