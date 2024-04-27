Американцы перешли все рамки дозволенного, поставляя ВСУ ракеты ATACMS с повышенной дальностью боя, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости .

«Вскормленная ими на Украине террористическая банда делает то, что может и считает нужным: они бьют ракетами куда захотят, ни на что не оглядываясь», — указал он.

Ранее газета New York Times со ссылкой на свои источники сообщила, что в Пентагоне признали, что Украина будет иметь возможность использовать недавно поставленные ракеты ATACMS большей дальности для ударов по Крыму. Цель — «усилить давление» на полуостров.

В Крыму, по его словам хорошо знают, с кем имеют дело, поскольку Киев уже более десяти лет предпринимает попытки навредить полуострову всевозможными блокадами и диверсиями.

«Киевская террористическая банда мечтает как можно шире распространить смерть и запустение — единственные продукты, которые они в состоянии производить», — резюмировал Константинов.

Ранее представитель Пентагона заявил, что США считают Крым, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, вошедшие в состав России, «суверенной украинской территорией», в пределах которой ВСУ могут использовать ATACMS.