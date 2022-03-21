Как объехать пробки, сэкономить на ремонте авто и найти хорошую цену на топливо.

Быть в постоянном движении – норма современной жизни. Все больше времени водители проводят за рулем в поездках в офис, магазин, детский сад, в командировки, путешествия в соседние города, за город с семьей, а некоторые превращают авто в инструмент заработка. Ловите лайфхаки, как все успеть и не переплачивать.

Двигайтесь верным путем

Дорожные пробки — боль любого автомобилиста. Опоздать на важную встречу, не успеть до закрытия магазина, да и просто приехать в офис уже уставшим, потому что

все утро провел в заторе — знакомые ситуации? А если еще и терял время, заворачивая на заправки в поисках нужного топлива или услуги. Комфортно передвигаться по городу и за его пределами поможет мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть». Вы всегда сможете проложить короткий

маршрут до ближайшей станции с подходящим прайсом и необходимым набором услуг. Трекер рассчитает путь с учетом дорожной обстановки. Успеете даже выпить на

заправке кофе.

Дешевле не быть «пустым»

Мало кто знает, но ездить на полупустом баке до загоревшейся лампочки — не самое верное решение. К примеру, при езде «на парах» насос может хватать воздух. Также в пустом баке при значительном перепаде ночных и дневных температур – что бывает весной или осенью, – из атмосферного воздуха может образовываться естественный конденсат. Капли влаги падают на дно и вместе с отложениями и осадком могут попадать в топливную систему, если бензина или дизеля почти не осталось. Все это может вывести авто из строя. Ремонт влетит в копеечку, а покупка новой машины — и вовсе удовольствие недешевое.

Вывода два. Езда с полным баком может дать заметную экономию на эксплуатации автомобиля. И заправляться лучше на надежных станциях, где топливо проходит регулярную проверку.

Глаз да глаз — в поисках выгоды

Следите за акциями и скидками. Думаете, проще сказать, чем

сделать? Для тех, кто не готов тратить время на поиск выгодных предложений, есть решение — завести привычку заправляться на АЗС «Газпромнефть». Во-первых, у нее одна из самых популярных в России программ лояльности «Нам по пути»: ее участники за каждую покупку получают бонусы, которыми потом можно расплачиваться на АЗС. Один бонус — один рубль. Виртуальную карту лояльности можно выпустить бесплатно в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть».

Во-вторых, на станциях сети постоянно проходят акции. Например, прямо сейчас при заправке бензином или СУГ действует режим сверхбонусов*. Весь март заливаешь подходящее топливо на 100 и более литров в месяц и получаешь по 0,5 бонуса дополнительно за каждый купленный литр. Таким образом, в следующем месяце можно получить от 50 до 150 сверхбонусов. А если заправиться больше, чем на 300 литров, то в следующем месяце плюсом выйдет 300 бонусов.

Владельцев дизельных автомобилей до 30 апреля тоже ждут дополнительные бонусы, но по другим условиям. При заправке от 40 литров участники программы лояльности с серебряным статусом в дополнение к базовым бонусам получают по 2, а с золотым – по 1,5 бонуса за каждый литр. При заправке от 80 литров на статусе «Платина» – по 1 бонусу сверху.

Хочется большего? Увеличить выгоду можно оплачивая покупки через систему быстрых платежей. Такая возможность доступна на большинстве заправочных станций сети. При заправке от 30 литров и оплате топлива по СБП дополнительная экономия составит 50 копеек с литра, или от 15 рублей с бака.

Привыкайте к автоматическим АЗС

Чтобы не бегать от машины до кассы, многие уже сейчас выбирают либо оплату онлайн, либо заправляются на заправках-автоматах. Мало того, что это просто и быстро, так еще и топливо тут обычно дешевле. Проверьте сами в мобильном приложении, прокладывайте путь к ближайшей роботизированной станции и радуйтесь своей находчивости. Свободной вам дороги и выгодного топлива!

*Акция действует с 1.03.2022 по 30.04.2022 гг. на все виды бензина и СУГ. Накопленные сверхбонусы начислят единоразово при первой заправке в следующем месяце.

Расплачиваться сверхбонусами можно в течение 30 дней после начисления. Полные условия акции по ссылке.

*Партнерский материал