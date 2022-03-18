РИАМО - 18 мар. Видеохостинг YouTube могут заблокировать на территории России в ближайшие дни. Роскомнадзор собирался ограничить доступ к сервису еще на прошлой неделе, однако это решение могло быть отложено в связи с блокировкой соцсети Instagram. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Роскомнадзору, сообщает РИА Новости.

«Скорее всего, до конца следующей недели YouTube уже заблокируют <...>. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (ситуация с блокировкой Instagram - ред.)», – заявил источник агентства.

Он также выразил уверенность, что ограничение доступа к YouTube было отложено для того, чтобы не блокировать несколько популярных сервисов сразу, однако несмотря на это видеохостинг все равно заблокируют.

По словам источника агентства, блокировка YouTube может произойти даже сегодня.

Ранее Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры ограничил доступ к социальной сети Instagram в России. Такое решение было вызвано тем, что владелец соцсети – компания Meta – разрешила своим пользователям публиковать призывы к насилию в отношении россиян.