Силовики «пришли» за главой управления ЖКХ Челябинска Храмцовым
Работники УФСБ провели задержание начальника управления ЖКХ администрации Челябинска Вадима Храмцова. Он стал вторым, за кем «пришли» силовики в городе 28 марта, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах региона.
СУСК не предоставил информацию о задержаниях в Челябинске. Причина, почему правоохранители заинтересовались Храмцовым, неизвестна.
Днем 28 марта работники ФСБ задержали вице-мэра Челябинска Александра Астахова. Он в течение шести лет курировал городское хозяйство.
Причина задержания Астахова не разглашалась. Он был замглавы Челябинска по городскому хозяйству с 21 октября 2019 года.
