Стартовый стол для запуска легких ракет заработает на Восточном в этом году

Стартовый стол для запуска ракет легкого класса заработал на космодроме Восточном в Амурской области в 2026 году. Он станет третьим по счету, рассказал гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, сообщает РИА Новости .

Космодром начал развиваться. В ближайшем году будут построены три стартовых стола.

Первый - для ракет «Ангары-А5» тяжелой, «Союз-2» и легкого класса. С еще одного стартового стола будут вылетать конверсионные ракеты. Они созданы на основе межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

С ними на орбиту высотой до 500 километров получится отправлять спутники весом до 500 килограммов. В проекте принимают участие Московский институт теплотехники, его генеральный конструктор Юрий Соломонов и частный инвестор.

Впервые пуск с космодрома Восточный провели 28 апреля 2016 года. Тогда вылетела ракета «Союз-2». Первая «Ангара» отправилась отсюда 11 апреля 2024 года.

