Дмитрия Нагиева не берут сниматься в проектах в РФ из-за репутации

Актеру Дмитрию Нагиеву отказывают в съемках в некоторых проектах в РФ из-за якобы «репутационных рисков». Так, его не взяли в фильм «Королек моей любви», сообщает Mash .

Нагиев был в списке утвержденных актеров в 2025 году. Однако на последнем этапе согласования состава артиста убрали.

Съемки «Королька моей любви» проводились в Индии. Выйти картина может в апреле.

В сфере кино Нагиев, предположительно, оказался в негласном стоп-листе. В новых проектах актер не участвует. Рекламных контрактов в РФ нет. Нагиев сам отмечал, что порвал связи с телевидением в РФ.

Накалить обстановку мог отъезд Нагиева в Объединенные Арабские Эмираты в начале 2026 года. Там актера видели с блогершей Натальей Любимовой, которая, по имеющимся данным, собирала средства для украинских войск.

Нагиев живет в России и ОАЭ. Он проводит авторские курсы: за 500 тыс. рублей учит актерской импровизации.

