РИАМО (МЫТИЩИ) - 18 мар. Четырех собак без владельцев отловили в селе Федоскино городского округа Мытищи, сообщается на странице контрольного управления администрации горокруга в соцсети «Вконтакте».

В контрольное управление обратились жители села Федоскино и деревни Беляниново с жалобами на обитание безнадзорных собак. Профильные сотрудники управления оперативно выехали на место для мониторинга указанных территорий.

«У продуктового магазина на Лукутинской улице в селе Федоскино обнаружено 4 собаки без владельцев: три из них имеют бирки в ухе, одна собака без бирки. Все собаки не проявляли признаков немотивированной агрессии», - отмечается в сообщении.

Заявка на отлов собаки без бирки уже сформирована.

Жителям рекомендуют оперативно информировать о местах обитания собак без владельцев (без бирки в ухе) администрацию Мытищ по телефону: 8(495)586-73-62 или 112.