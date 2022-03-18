РИАМО - 18 мар. После открытия сезона кикшеринга в Московской области стартовал конкурс «На работу на самокате», сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Партнеры этого мероприятия - «Юрент» и Whoosh. Они предоставили 10 промокодов по 1 тыс. рублей для самых активных участников конкурсного флешмоба.

Правила конкурса простые: нужно сфотографировать или снять короткое видео вместе с самокатами (своими или арендованными). Необычная подача только приветствуется.

Затем фото или видео нужно выложить в соцсети «ВКонтакте» и под постом добавить хештег #наработунасамокате, а также отметить Минтранс @mtdi_mo.

Однако нельзя снимать себя во время движения на самокате. Нужно соблюдать правила дорожного движения.

Итоги конкурса будут подведены 17 апреля.