Уполномоченный по правам ребенка Московской области провела собрание в Дубне

Мероприятие посетили родители и сотрудники образовательных организаций города. Участникам собрания рассказали о детской безопасности, на каком уровне он в Дубне и на какие аспекты детской безопасности стоит обратить внимание современным родителям. Совместно с уполномоченным по правам ребенка профилактическую беседу проводили Владимир Севостьянов, заместитель начальника управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области, и Андрей Ковтунов, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Московской области.

«Мы гордимся тем, что Дубна по-настоящему является одним из самых безопасных городов, где наши дети могут и в будни, и в праздники свободно и безопасно передвигаться. Это говорит в том числе и об определенной ответственности и культуре, которая существует в городе: это огромный труд родителей и руководителей», — отметил в ходе встречи глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.