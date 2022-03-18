РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Следователь следственного отдела Люберец предъявил 45-летнему местному жителю обвинение в убийстве 13-летней давности. Суд заключил подозреваемого под стражу, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По информации следователей, 1 ноября 2009 года убийство женщины произошло в ходе ссоры на берегу водоема. Тело с обмотанными руками и шеей обнаружили в воде. Долгое время убийство не могли раскрыть.

В рамках работы по преступлениям прошлых лет зональный криминалист установил, что по данному делу были проведены не все следственные действия. Руководство следственного отдела, следователь и криминалист установили прямых свидетелей.

В марте текущего года задержали знакомого убитой, установили мотив и обстоятельства преступления.

Расследование по делу завершат в скором времени.