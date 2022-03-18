РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 18 мар. Студенты и работники Российской таможенной академии, расположенной на территории городского округа Люберцы, передали жителям Донбасса более 1 тонны гуманитарной помощи, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Акция была предложена нашими студентами и подхвачена всеми работниками, профессорско-преподавательским составом академии. Более 1 тонны груза было собрано за достаточно короткий срок», - сказала первый проректор по учебной работе РТА Елена Лобас.

Волонтеры передали 74 коробки одежды, канцелярских товаров, нескоропортящихся продуктов и других товаров первой необходимости.