РИАМО - 18 мар. Суд и коллегия присяжных заседателей признали экс-главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова виновным в убийстве замглавы Общественной палаты муниципалитета Евгении Исаенковой. Кулаков приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

Расследование

По окончательному вердикту следствия, Кулаков убил Исаенкову в ночь с 1 на 2 мая 2019 года. Обвиняемый задушил Исаенкову в ходе ссоры в салоне ее автомобиля, после чего скрылся с места преступления. Полиция обнаружила машину с телом Исаенковой только 4 мая.

В ходе расследования преступления правоохранители отбирали список подозреваемых в кругу ближайшего окружения Исаенковой. Главным подозреваемым по делу стал Кулаков, его задержали в конце того же месяца. По информации, тиражируемой в СМИ, подозреваемый и убитая состояли в интимной связи несколько лет.

Правоохранители отмечают, что сложность расследования дела заключалась в том, что убийство было совершено в условиях неочевидности. Кроме того, подозреваемый являлся действующим главой Раменского района и имел определенный административный ресурс.

Сторона защиты Кулакова оказывала активное противодействие следствию - через СМИ они формировали у зрителей предвзятое мнение о работе правоохранителей. Сам Кулаков в ходе расследования выдвигал различные версии преступления, они проверялись следствием.

Суд

Осенью 2021 года бывший глава был оправдан судом присяжных и признан невиновным в совершении убийства. Суд вынес решение на основании отрицательного ответа присяжных на вопрос о том, является ли Кулаков убийцей. Прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала его. В феврале 2022 суд отменил оправдательный приговор и снова заключил Кулакова под стражу.

Расследование преступления продолжилось. За все время установления обстоятельств случившегося следователи провели не менее 26 экспертиз, в том числе молекулярно-генетические, компьютерно-технические, комиссионные медицинские, дактилоскопические, ситуационную и другие.

В рамках расследования правоохранители проводили допросы, следственный эксперимент, психофизиологические исследования, изучали биллинги, детализацию телефонных звонков и видеозаписи с камер наблюдения. Весь объем полученных в ходе следствия доказательств, в том числе заключения экспертиз, свидетельствующие о причастности к убийству обвиняемого, легли в основу обвинения.

18 марта 2022 года суд присяжных признал Андрея Кулакова виновным в преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 105 УК РФ. Бывший глава проведет в колонии 9 лет и 6 месяцев.