РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 мар. В целях предотвращения происшествий на водных объектах в весенний период спасатели Балашихи провели очередной профилактический рейд, они измерили толщину ледовой поверхности на водоемах и напомнили рыболовам округа о признаках хрупкости льда, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

По словам первого заместителя начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолия Плевако, за время перепадов температуры воздуха лед, то подтаивая, то снова подмерзая, приобрел игольчатую структуру, при которой вода просачивается по трещинкам в вертикальной плоскости. Такой лед является очень ненадежным. При легком ударе пешней он не просто пробивается, а рассыпается на множество мелких тонких льдинок, похожих на иголки.

«Самые опасные места рыбаки могут вычислить по темным пятнам на ледовой поверхности. Но игольчатый лед бывает светлого цвета, и ситуация проясняется, к сожалению, только при сверлении лунки. Увидев, что шнек выбрасывает ледяные иглы, рыболову следует аккуратно покинуть этот участок. Чем длиннее иглы, тем слабее ледяное покрытие», – сказал Плевако.

Он отметил, что спасатели в регионе выявили 19 водоемов, опасных для посещения.