РИАМО - 18 мар. Разработки московских врачей в сфере искусственного интеллекта вошли в национальные стандарты по его использованию в клинической медицине, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Столичные разработки легли в основу национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Единые стандарты помогут ускорить внедрение цифровых помощников по всей России», - сказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Принятые Росстандартом документы дадут возможность ускорить внедрение технологий искусственного интеллекта для помощи врачам в постановке диагнозов и лечении пациентов по всей стране.

Единые стандарты создали на основе результатов эксперимента по использованию компьютерного зрения в лучевой диагностике, который запустило правительство Москвы. На сегодняшний день разработчики и заказчики такого рода технологий могут ознакомиться с информацией на сайте Росстандарта.

Применять инновационные методы для анализа медицинских снимков в столице начали в 2020 году. Использование технологии компьютерного зрения стало регулярной клинической практикой врачей городской системы здравоохранения.