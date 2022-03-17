РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Глава подмосковного Красногорска Дмитрий Волков обсудил проблемные вопросы территорий округа со старостами и активными жителями сельских населенных пунктов, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».
Встреча состоялась в администрации округа в четверг. В ней приняли участие Волков, профильные заместители главы администрации, жители.
«Пятнадцать лет моя деятельность связана с местным самоуправлением. Мой опыт и та школа, которую закладывали мне мои учителя, говорят в первую очередь всегда ориентироваться на старостат», - сказал Волков, приветствуя участников мероприятия.
Он поделился, что, возглавив Красногорск, начал изучать историю округа.
Активные жители подняли на встрече с главой округа проблемные вопросы.
«Мы очень благодарны Дмитрию Владимировичу за эту встречу. В новых жилых микрорайонах проблемы схожи – люди купили квартиры, теперь им нужны школы, детсады, дороги… А в деревнях, даже рядом расположенных, проблемы могут быть разные, и разные пути решения нужны. Важно взаимодействие администрации и общественников», - сказала жительница поселка Архангельское Лариса Фролова.
Она сообщила, в местной школе не хватает мест для учеников. Еще в 2002 году по инвестконтракту в поселке Архангельское должны были построить школу, почту, детсад, культурный центр, ФОК. Из всего этого появился только небольшой культурный центр.
Также активистка выразила пожелание, чтобы в поселковой амбулатории возобновили практику приема специалистов.
Еще одна участница встречи Людмила Ненашева предложила узаконить статус старост и членов территориальных общественных советов части территории округа. В настоящий момент, по ее словам, общественный совет Ильинского юридически не существует, хотя фактически активно работает уже 4 года.
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