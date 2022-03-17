РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске 18 марта пройдет около 50 мероприятий, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма с Россией, в том числе бесплатный концерт, сообщает пресс-служба администрации округа.

18 марта отметят 8-летие важного исторического события — воссоединения Крыма с Россией. Крым и Севастополь вновь стали российскими регионами после проведенного 16 марта 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказалось за вхождение в состав России. Воссоединение с Россией поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. В городах России 18 марта пройдет немало мероприятий, посвященных этому значимому дню.

В Подольске к этой дате приурочили около 50 мероприятий, которые проводят учреждения образования, культуры, спорта, молодежной политики. На бульваре Юности в Подольске в 14:00 состоится молодежная патриотическая акция «Российский триколор», а в сквере Поколений в 15:00 молодежь округа проведет акцию «Крым — Россия, вместе навсегда!».

В концертном зале администрации в 17:00 начнется концерт «Крым — это Россия!», на котором выступят ведущие творческие коллективы городского округа, солисты Подольской филармонии. Также образцовый хореографический коллектив «Подольчане» Дома культуры им. Карла Маркса, обладатель Гран-при всероссийских и международных конкурсов в номинации «Народный танец». В исполнении артистов прозвучат песни о России, Крыме, его городах-героях, любви к Родине, памяти о подвиге отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны, чувстве братской поддержки. Вход на концерт свободный.

18 марта 2014 года президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. За прошедшие годы было немало сделано для раскрытия потенциала Крыма и Севастополя, для интеграции в общее социальное, правовое, хозяйственное и гуманитарное пространство России.

Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон «О праздниках и памятных датах Республики Крым», установив 18 марта как официальный праздник и выходной день. В Севастополе 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем.