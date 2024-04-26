Овчинский: выпуск металлообрабатывающих станков в Москве вырос почти в 1,5 раза

По итогам января-февраля текущего года столичные производители металлообрабатывающих машин и станков увеличили объемы выпуска продукции почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«За первые 3 месяца текущего года московские предприятия нарастили производство металлообрабатывающего оборудования почти в 1,5 раза. Общий объем отгруженной продукции вырос в 7,2 раза и достиг отметки 2,2 млрд рублей», — сказал Овчинский.

Он подчеркнул, что рекордный объем отгрузки может говорить о высоком спросе на московские станки, которые после ухода западных брендов с российского рынка активно замещают иностранное оборудование.

На более чем 260 предприятиях, которые представляют столичную отрасль машиностроения, работают более 11,7 тыс. человек. Специалисты выпускают фрезерные, сверлильные, расточные, лазерные и прочие станки.

Металлообрабатывающее оборудование московских производителей с каждым годом становится более востребованным. Так, в реестр отечественной промышленной продукции Минпромторга РФ включили лазерный станок для резки мощностью до 20 киловатт столичного разработчика лазерных систем и оборудования.

Помимо этого, в прошлом году другой столичный производитель разработал токарный обрабатывающий центр особо высокой точности, который предназначен для выполнения операций по металлообработке. Станок имеет жесткую и термостабильную конструкцию и позволяет достичь микронной точности обработки заготовок.

Данное оборудование стало полноценной альтернативой зарубежным техническим решениям из США, Германии, Швейцарии и Нидерландов.