РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 мар. На территории городского округа Люберцы по 23 марта в честь присоединения Крыма к России проведут более 190 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В учебных заведениях и библиотеках организуют литературные гиды, онлайн-выставки, интерактивные беседы, виртуальные экскурсии, конкурсы рисунков. Также открыты 4 фотозоны: в Люберецком ДК, в Музейно-выставочном комплексе, библиотеках им. Есенина и «Бригантина».

Жители горокруга с 18 марта смогут посетить фотовыставку, на которой представлены работы информационного агентства ТАСС. В парке «Наташинские пруды» организуют мастер-классы, документальные кинопоказы, игры, интерактивную программу.

А 20 марта пройдет акция по раздаче ленточек «Триколор страны родной».