РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 мар. В подмосковном Подольске состоялась встреча представителей сферы услуг и производства малого и среднего бизнеса, банков и администрации округа, на ней рассказали о мерах господдержки предпринимателей, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Встреча прошла в четверг в здании администрации округа. В ней приняли участие представители Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Промсвязьбанка, Транскапиталбанка. В частности, рассказали о кредитных каникулах по 106-ФЗ для ИП и организаций из наиболее пострадавших отраслей, заключавших кредитные договоры до 1 марта 2022 года. Многие банки предложили кредитные каникулы для организаций и их сотрудников по внутренним программам, в которых меньше ограничений.

Предпринимателей также интересовали кредиты под низкие процентные ставки. Сотрудник Сбербанка напомнил, что 21 марта завершается прием заявок для всех субъектов МСП по программе «Антикризисная КСМП» со ставкой до 8,5% и суммой кредита до 150 млн руб. на оборотный кредит до 3 лет и инвестиционный до 10 лет. Более длительные сроки предложили для сельхозтоваропроизводителей и для поддержки проектов цифровой трансформации. Также предпринимателям предложили продление действующего полиса КАСКО с выгодой до 30%.

Представитель Транскапиталбанка предложил проводить операции с иностранными партнерами, так как этот частный банк не попал под санкции. Также его услуги заинтересовали салон красоты, в котором работают граждане Тайланда: для них важно переводить в свою страну деньги родственникам.

«Сегодня прошло первое пробное совещание, на котором мы увидели, что предприниматели владеют информацией о том, какими мерами поддержки можно воспользоваться. Тем не менее мы будем расширять круг приглашенных. Для крупного бизнеса власти округа проведут отдельные встречи», - сказал замглавы администрации Иван Шляхтин.

Он отметил, что отдельно занимаются поддержкой системообразующих предпрятий. В Подольске на крупных и средних предприятиях промышленности трудится более 19 тыс. человек. На предприятиях малого бизнеса - порядка 45 тыс. человек.

Министерством экономики РФ был утвержден перечень системообразующих предприятий. Это особо значимые предприятия в целом для страны. Из Подольска в него вошли 6 предприятий. В том числе ЦНИИТОЧМАШ, «Степ Пазл», «Вайлдберриз», «Дикси», Машиностроительный завод ЗИО и «ЗиО-Подольск».

На уровне Московской области в список особо значимх для экономики вошли 43 предприятия округа.