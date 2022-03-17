РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 мар. Учащиеся школ Балашихи принимают участие в патриотическом флешмобе, ребята читают стихи в рамках поэтической акции «Я люблю тебя, Россия», сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Первыми присоединились к патриотическому движению ученики школ №№16 и 21.

Масштабный флешмоб, стартовавший в городском округе, призван напомнить всем о священном долге – защите своей родины. Он помогает подрастающему поколению поделиться любовью к России, а также рассказать о красотах родного края.