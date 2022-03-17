РИАМО - 17 мар. С 18 марта между Россией и Белоруссией снимаются все ограничения на поездки между странами, об этом сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

По его словам, такое решение позволит обоим странам активно развивать торгово-экономические отношения.

«С полуночи 18 марта 2022 года года на перемещение граждан в рамках Союзного государства России и Белоруссии снимаются все действующие ограничения», – сказал Мишустин.

Ограничения на передвижение граждан через границу РФ и Белоруссии были введены 16 марта 2020 года, тогда граница была частично закрыта из-за коронавируса. При этом почти полностью российско-белорусская граница была закрыта с 30 марта 2020 года.