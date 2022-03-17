РИАМО - 17 мар. Московское областное УФАС России рассмотрело сведения, представленные МБУ «Электростальская коммунальная компания» в отношении ООО «СТРОЙРФ И СО» для включения в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с фирмой контракт на выполнение работ по ремонту кровли в общежитии в Электростали.

В связи с нарушением компанией условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России фирма не представила документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СТРОЙРФ И СО» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.