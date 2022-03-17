РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 мар. Свыше 80 водоемов, на которых пожарная техника может забирать воду в случае необходимости, находятся в подмосковном Красногорске, сообщил начальник Красногорского пожарно-спасательного гарнизона Роман Мирошниченко.

«Совместно с отделом ГО и ЧС и территориальными отделами администрации мы длительное время проводим совместную работу. На сегодняшний день у нас на учете 82 открытых водоисточника», – сообщил Мирошниченко.

Он также отметил, что более половины этих водоемов оборудованы пожарными пирсами, на них могут работать не только пожарные автоцистерны, но и единственная на западе Подмосковья пожарная насосная станция ПНС-100. Станция может передавать 100 л воды в секунду на расстояние до 2 км.

Мирошниченко подчеркнул, что состояние пожарных водоемов и гидрантов проверяют дважды в год – перед весенним и осенним пожароопасными периодами.

«В последние годы идет снижение числа случаев выявления неисправных пожарных гидрантов, увеличивается сеть пожарных гидрантов», – добавил Мирошниченко.