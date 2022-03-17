РИАМО - 17 мар. В 2021 году сотрудники управления Росреестра по Московской области помогли восстановить права обманутых дольщиков по 120 многоквартирным домам, сообщила руководитель Росреестра по Московской области Светлана Зайцева.

«С участием центра содействия строительству восстановлены права обманутых дольщиков по 120 многоквартирным домам и более 20 тыс. квартир», – рассказала Зайцева.

По ее словам, в 2021 году совместно с министерством жилищной политики региона на государственный кадастровый учет поставили 521 многоквартирный дом и более 114 тыс. квартир.

«В настоящее время в ЕГРН содержатся сведения о 14 млн объектов недвижимости (Подмосковья – ред.). Из них 4,4 млн – земельные участки, 9,6 млн - объекты капитального строительства», – заключила Зайцева.

В июне 2020 года управление Росреестра по Московской области перешло на централизованный государственной учет объектов недвижимости. В планах на 2022 год – внести в ЕГРН все объекты землеустройства региона.

Зайцева также отметила, что в 2021 году сотрудники подмосковного Росреестра определили почти 4 тыс. га для строительства жилья на территории Московской области. Все 169 земельных участков размещены на Публичной кадастровой карте. Застройщики могут использовать их в работе.