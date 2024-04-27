Politico: Зеленский называл спикеру Джонсону дедлайн одобрения помощи

Украинский президент Владимир Зеленский в конце прошлого года указывал спикеру палаты представителей американского конгресса Майку Джонсону сроки дедлайна согласования выделения помощи от США, пишет РИА Новости со ссылкой на газета Politico.

Отмечается, что этот вопрос обсуждался в декабре в рамках визита киевской делегации Вашингтон. Тогда украинские чиновники пытались убедить американских законодателей одобрить забуксовавший на тот момент проект помощи.

Зеленский, по данным источников газеты, поставил срок — «март или апрель». После этого времени у ВСУ должно было закончиться оружие. Указанный «крайний срок» Джонсон, по информации газеты, принял «как свой собственный». В результате этого недавно проект о новой программе финансирования Киева вышел на голосование.

Спикер, как сказано в публикации, призвал свою команду «сделать что-нибудь работоспособное к крайнему сроку». Занимался этой задачей советник Джонсона по нацбезопасности Джош Ходжес.