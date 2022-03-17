РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Врип главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая проконтролировала начало работ по капитальному ремонту здания школы №7 в Школьном переулке, 3, сообщается на сайте администрации горокруга.

Подрядчик уже приступил к демонтажу напольного покрытия, дверей, светильников. Ремонт идет по плану и должен завершиться вовремя.

«Будем держать ситуацию на контроле и обсуждать с подрядчиком все возможные сложности, которые могут возникнуть в современных реалиях. Для нас важно закончить все в срок», – сказала Купецкая.

В школе учатся порядка 360 детей. Все они в настоящее время переведены в СОШ №5. По словам родителей, дети восприняли временные неудобства как некое приключение.

Купецкая отметила, что необходимо сейчас уделить внимание и территории вокруг. Рядом с обновленным зданием может появиться спортивный блок.

Что делать со старым одноэтажным зданием во дворе школы – пока не решено. Однако выделено 2 наиболее реальных пути. Если несущие конструкции и фундамент в хорошем состоянии, то после капитального ремонта здесь появится детский сад. Второй вариант менее оптимистичный – при большом износе конструкций объект просто снесут.

Представители родительского комитета поддержали идею с детским садом и спортивным блоком. По их словам, развитие двух этих направлений необходимо микрорайону.