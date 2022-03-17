РИАМО - 17 мар. Автомобилистам напомнили, что менять резину с зимней на летнюю можно будет только при наступлении устойчивых плюсовых температур в ночное время, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас в столице температура ночью опускается до минусовых значений. По словам синоптиков, такая же погода сохранится и днем в ближайшие дни. Поэтому сейчас менять резину еще рано.

Также не следует переобуваться, когда сохраняется большая разница между температурой ночью и днем.

Автомобилистам советуют посетить шиномонтажную мастерскую, когда температура стабильно днем и ночью установится на отметке плюс 7 градусов и выше.

Следует помнить, что летняя резина в холодную погоду дубеет, но размягчается в теплую. А зимняя резина в минусовую температуру остается мягкой, но изнашивается при температуре воздуха выше плюс 15 градусов.