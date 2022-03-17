РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 мар. Врип главы городского округа Мытищи Юлия Купецкая проверила готовность поликлиники в микрорайоне 16, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Работы по строительству медучреждения уже полностью завершены. В настоящее время ожидается поставка недостающего оборудования, проводится чистовой клининг и набирается штат сотрудников.

Купецкая отметила, что любое медучреждение – это объект, который подлежит обязательному лицензированию. Поэтому потребуется еще немного времени для полноценного открытия. Совместно с министерством здравоохранения Московской области запуск запланирован на июнь 2022 года.

Новая поликлиника рассчитана на 42 тыс. населения и сможет принимать более 600 пациентов в смену. Общая площадь учреждения составляет 6 849,5 кв. м. Объект полностью адаптирован для лиц с ограниченными возможностями. В здании располагаются терапевтические и хирургические кабинеты, стоматология, клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, рентгенологическое и флюорографическое отделения.

Поликлиника будет обслуживать жителей 15-го, 16-го и 17-го микрорайонов.