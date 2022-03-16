РИАМО - 16 мар. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Реутов Станислав Каторов посетили станцию скорой медицинской помощи и осмотрели результат ремонтных работ, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.

«Главная задача - обеспечить медиков комфортными условиями работы. На подстанции провели внутренние отделочные работы, заменили коммуникации, провели сантехнические работы, и теперь медики будут трудиться в обновленном удобном здании. На ремонт было выделено более 30 млн рублей», – заявил Брынцалов.

Он добавил, что в регионе уделяется особое внимание развитию сферы здравоохранения. Например, в 2021 году была отремонтирована кровля хирургического и терапевтического корпусов на улице Ленина. Здание на проспекте Мира также было перепрофилировано для оказания помощи онкобольным.

В 2022 году планируется окончить строительство нового корпуса поликлиники №1. На это выделено свыше 376 млн рублей. В новом корпусе медики смогут оказывать помощь до 250 посетителям в смену.

В состав Московской областной станции скорой медицинской помощи входят 51 подстанция и 81 пост скорой помощи. Сейчас там трудятся свыше 10,5 тыс. сотрудников.

В 2021 году в Подмосковье были отремонтированы 21 подстанция, 11 постов, 3 гаражных и административных помещения. В этом году планируется выполнить ремонт 39 объектов, а также построить три новые подстанции скорой помощи в Солнечногорске, Кашире и Ленинском округе.