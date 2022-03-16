РИАМО - 16 мар. Россия передала платежные документы для выполнения своих обязательств по госдолгу. Теперь все зависит от Соединенных Штатов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Теперь мяч на стороне американских властей», – заявил министр финансов России Антон Силуанов.

России 16 марта необходимо оплатить купоны по двум выпускам суверенных еврооблигаций в объеме 117,2 млн долларов. Выплата станет первым платежом по внешнему долгу РФ после заморозки части золотовалютных резервов ЦБ РФ.

Ранее РФ представила платежное поручение для выплат по еврооблигациям. Тем не менее, если зарубежные банки не проведут платеж России по еврооблигациям, выплаты будут произведены в рублях.