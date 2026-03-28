сегодня в 09:50

Зеленский попросил ядерное оружие для ВСУ в рамках гарантий безопасности Запада

Гарантии безопасности для Украины должны включать отправку ядерного оружия и вступление страны в НАТО. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает СМИ соседнего государства « Политика Страны ».

Он отметил, что никто не верит в победу Украины, поскольку Россия — ядерное государство.

«Тогда нам нужно, чтобы с нами так и говорили: «Мы вам дадим НАТО и мы вам дадим ядерное оружие», — сказал Зеленский.

Однако такой вопрос, по словам политика, еще не поднимали.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты разъяснили властям Украины суть требований РФ по поводу Донбасса. Дальнейшее решение должен принять Киев.

