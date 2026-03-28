сегодня в 09:51

В Ставрополе предотвратили теракт, диверсант погиб на месте

В Ставрополе предотвратили теракт, об этом сообщила Федеральная служба безопасности России, пишет РИА Новости .

Предварительно известно, что россиянин действовал по указанию украинских спецслужб. Его целью являлся автомобиль, принадлежащий одному из сотрудников правоохранительных органов, — диверсант планировал его взорвать.

Однако задержать исполнителя живым не удалось. В момент, когда силовики проводили задержание, кураторы из Украины дистанционно привели в действие взрывное устройство.

В результате подрыва мужчина скончался на месте. Эту информацию подтвердили официальные представители ФСБ. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.