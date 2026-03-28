В Ставрополе предотвратили теракт, диверсант погиб на месте
В Ставрополе предотвратили теракт, об этом сообщила Федеральная служба безопасности России, пишет РИА Новости.
Предварительно известно, что россиянин действовал по указанию украинских спецслужб. Его целью являлся автомобиль, принадлежащий одному из сотрудников правоохранительных органов, — диверсант планировал его взорвать.
Однако задержать исполнителя живым не удалось. В момент, когда силовики проводили задержание, кураторы из Украины дистанционно привели в действие взрывное устройство.
В результате подрыва мужчина скончался на месте. Эту информацию подтвердили официальные представители ФСБ. Все обстоятельства случившегося в настоящее время устанавливаются.
