РИАМО (МЫТИЩИ) - 16 мар. Заместитель начальника управления ЖКХ и благоустройства администрации Мытищ Диана Маслова провела встречу по проблемным вопросам качества воды с жителями дома №36Б по улице Академика Каргина, сообщается на сайте администрации округа.

Проверка проводилась совместно с генеральным директором АО «Водоканал-Мытищи» Сергеем Балякиным и представителями управляющей компании.

Маслова сообщила жителям, что ситуацию усугубила авария, которая произошла 12 марта: из-за отключения электроэнергии на главном водозаборном узле АО «Водоканал-Мытищи» снизилось давление в сети водоснабжения, что в дальнейшем отрицательно сказалось на качестве холодной воды в домах по адресам: ул. Академика Каргина, 36Б, Ярославское шоссе, 1А, 105, 111, к. 1-3.

Сейчас аварийная ситуация устранена. Микрорайон был переключен на другой водозаборный узел. Водоснабжение не прерывалось.

«Работы продолжаются. Промывка сетей осуществляется в соответствии с графиком. На данный момент производится установка станции обезжелезивания, работы планируется закончить до конца марта. Мы приложим все усилия, чтобы в квартиры пришла чистая, хорошая вода», – сказал Балякин.

Жители подтвердили, что в настоящее время вода стала не такой ржавой, какой была сразу после аварии 12 марта. Однако в ней периодически еще появляются примеси. Представитель водоканала пояснил, что потребуется некоторое время, чтобы осадок, который попал в сети в результате сбоя на водозаборном узле, полностью ушел.

На встрече жители задали ряд волнующих вопросов. В частности, многие интересовались перерасчетом с 12 по 14 марта, когда в квартиры поступала некачественная вода. Сотрудники АО «Водоканал-Мытищи» гарантировали, что будет вычислено среднесуточное потребление в каждом конкретном случае и учтено в платежках за март.

Отдельно на встрече уделили внимание вопросу информированности. Не все успевают вовремя отследить оперативную информацию в соцсетях и на сайтах профильных организаций. Поэтому жители попросили представителей управляющей компании вывешивать объявления в подъездах, причем не только об отключениях, но и понижениях качества подаваемой в квартиры воды.

«Жители говорили об отсутствии информирования о проводимых работах. Это случилось из-за того, что мы полностью не прекращали водоснабжение, а оповещение всех служб происходит, когда отключается весь дом. Учтем на будущее этот негативный опыт и постараемся извещать жителей не только об отключениях, но и о возможных сбоях», – уточнил Балякин.