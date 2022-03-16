РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 мар. Спасатели Балашихи в ходе очередного рейда измерили толщину ледовой поверхности водоемов и провели разъяснительные беседы с любителями подледного лова. Жителей округа предупредили об опасности весеннего льда, сообщается на странице Ногинского теруправления «Мособлпожспаса» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе профилактических рейдов спасатели продолжают следить за безопасностью на водоемах региона, определяя опасные для выхода на лед места и призывая всех жителей соблюдать правила безопасности на льду.

По словам первого замначальника «Мособлпожспаса» Анатолия Плевако, менее 7 см составляет толщина льда на озерах Бисерево, Луковое, Коверши, на карьере Волхонка в Богородском г. о., на реках Быковка в Жуковском, Синичка и на прудах городского парка в Красногорске, на Клязьме в Королеве, Солнечногорске и Щелкове, на реках Дубна и Сестра в Талдоме, на Оке в Серпухове, Нерской в Орехово-Зуеве, на канале им. Москвы в Дубне и озере Киово в Лобне.

Всего по 3 см толщина льда на Леонежском и Первом озерах в Звездном городке.

Плевако отметил, что достаточно много водных объектов имеют по всей площади разную толщину льда, структура которого рыхлая, неоднородная и может не выдержать вес человека.

«Естественно, что ледовая поверхность водоемов тает неодинаково. Где-то лед съедается подводным течением, где-то – толщей тающего снега. Например, толщина ледяного покрова Иваньковского водохранилища в Дубне от 0 до 30 см. Это значит, что где-то льда нет совсем, но существуют участки, где лед еще достаточно толстый, хоть и находиться на нем все-таки опасно», - сказал Плевако.