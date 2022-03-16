РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 мар. В соответствии с постановлением главы Щелкова публичные слушания по отчету об исполнении бюджета городского округа Щелково за 2021 год состоятся 23 марта, сообщается на сайте администрации округа.

Начало слушаний в 17:00. Публичные слушания пройдут в актовом зале администрации городского округа по адресу: Щелково, пл. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Начало регистрации участников публичных с 16:30. Порядок проведения публичных слушаний: регистрация участников, объявление регламента публичных слушаний, основной доклад, доклады участников, обсуждение проекта итогового документа в режиме «вопрос-ответ».

Предложения и заявления по вынесенному на публичные слушания вопросу принимаются по адресу: Щелково, Пролетарский проспект, д. 1-1А в рабочие дни (часы), а также по электронной почте fuashr@mail.ru в срок до 16:45 23 марта. В электронном письме необходимо указать: ФИО (полностью) отправителя, контактный телефон и адрес регистрации отправителя.

С полным отчетом об исполнении бюджета городского округа Щелково за 2021 год можно ознакомиться на сайте администрации: http://shhyolkovo.ru/shchelkovskiy-rayon/finansy/shchelkovskiy-municipalniy-rayon/budget/ispolnenie-byudzheta/godovoy-otchet-ob-ispolnenii-byudzheta-shchyelkovskogo-munitsipalnogo-rayona/.