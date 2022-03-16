РИАМО - 16 мар. Столичное агентство инноваций стало победителем Всероссийской премии в области управления персоналом Trainings 2022, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Агентство инноваций Москвы накопило внушительный опыт в области адаптации кадров и карьерной архитектуры для государственного сектора. За последние три года оно стало карьерным лифтом для почти 300 молодых специалистов, работающих с технологиями и инновациями», — рассказал руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он сообщил, что многие из этих специалистов сейчас управляют проектами в разных ведомствах и подведомственных организациях столичного правительства.

На 50% выросло количество специалистов, прошедших стажировку в агентстве с 2019 года. Среди организаций, подведомственных департаменту предпринимательства и инновационного развития Москвы, этот показатель является самым высоким.

В агентстве инноваций Москвы большую роль играет наставничество, ведь оно помогает достигнуть результата в короткие сроки. Также систематизировать полученный опыт и повышать уровень квалификации помогают образовательные программы.